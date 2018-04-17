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diler

Aşka geldiler
Geçtiğimiz hafta ailece Fransa'ya giden oyuncu Hatice Şendil ile yapımcı eşi Burak Sağyaşar, Cannes sahillerinde di. 1 yaşındaki oğulları Can ile önceki gün Cannes'da gezintiye çıkan 3 yıllık evli çift, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Sağyaşar, bu esnada güzel eşini öpücüklere boğdu.
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