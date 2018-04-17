Aşka geldiler

Geçtiğimiz hafta ailece Fransa'ya giden oyuncu Hatice Şendil ile yapımcı eşi Burak Sağyaşar, Cannes sahillerinde aşka geldi. 1 yaşındaki oğulları Can ile önceki gün Cannes'da gezintiye çıkan 3 yıllık evli çift, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Sağyaşar, bu esnada güzel eşini öpücüklere boğdu.
Etiketler: hatice şendil , burak sağyaşar , Aşka gel , Fransa
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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