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80 bin liralık tebessüm!

Pop dünyasının yakışıklı ismi , saç ve vücut derken şimdi de dişlerine el attı. Kellik sorununa protez saçla çözüm bulan popçu, Nişantaşı’ndaki bir klinikte dişlerine 80 bin liraya lamine yaptırdı...

80 bin liralık tebessüm!
Geçtiğimiz hafta Aslı Enver'le 2 buçuk yıllık aşkını bitirip soluğu ABD'de alan Murat Boz'un yolculuk öncesinde kendini bakıma aldığı ortaya çıktı. 2012 yılında Bodrum tatili sırasında kel ve göbekli bir şekilde görüntülenerek gündem olan popçu, ardından fiziksel görünümünde değişikliğe gitmişti. Boz, bu değişikliğe dişlerini de ekledi. Öncelikle saç ektirerek kellik sorununu çözen ve ardından spor ve diyetle fit bir vücuda sahip olan 38 yaşındaki popçu, 1 aydır da diş tedavisi görüyor...

KESENİN AĞZINI AÇTI...
Bütün dişlerine lamine yaptırarak çarpıcı bir gülüşe sahip olan ünlü şarkıcı, bu operasyon için de kesenin ağzını açtı. Nişantaşı'ndaki Doktor Eyüp Çelik'e tedavi olan Boz'un inci gibi dişlere sahip olmak için cebinden 80 bin lira çıktığı öğrenildi. Sık sık soluğu doktorunda alarak kontrollerini gerçekleştiren 'un bakım programında bir sonraki hamlesi de merak konusu oldu.


'le evlilik planları yaptığı sırada ayrıldığı konuşulan yakışıklı popçu, bu dedikodular hakkında sessizliğini koruyor.

TAKVİM ÖZEL ( HALİL ÇİLİNGİR )
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