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Siyahi uyum

Siyahi uyum
Kızlarını kucaklarına almak için gün sayan Şükran Ovalı ile Caner Erkin, önceki gün Zorlu 'deydi. 5 aylık hamile olan oyuncu, kilolarını gizlemek için siyahlara bürünmüştü. Erkin'in de eşi gibi simsiyah giyinmesi "Uyumlu çift" dedirtti.
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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