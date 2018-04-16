Kızlarını kucaklarına almak için gün sayan Şükran Ovalı ile Caner Erkin, önceki gün Zorlu AVM'deydi. 5 aylık hamile olan oyuncu, kilolarını gizlemek için siyahlara bürünmüştü. Erkin'in de eşi gibi simsiyah giyinmesi "Uyumlu çift" dedirtti.
Siyahi uyum
Etiketler: şükran ovalı , Caner Erkin , AVM
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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