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Kopya gibi!

Kopya gibi!
Pelin Karahan, önceki gün oğlu ile Zorlu 'deydi. Kendisinin kopyası olan 3 buçuk yaşındaki oğluyla alışverişe çıkan güzel oyuncu, "Bugün anneoğul baş başa takıldık" dedi.


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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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