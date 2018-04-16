Kopya gibi!

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Pelin Karahan,
önceki gün
oğlu Ali Demir
ile Zorlu AVM
'deydi.
Kendisinin
kopyası olan 3 buçuk yaşındaki
oğluyla
alışverişe çıkan
güzel oyuncu, "Bugün anneoğul baş başa takıldık"
dedi.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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