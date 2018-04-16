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Güzel davet

Güzel davet
Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, dünyaca ünlü markaların yakın markajında… Güner, önceki gün Fransız markası Guess'in özel davetlisi olarak gittiği Rusya'da markanın dünyaca ünlü yaratıcısı Paul Marciano ile buluştu.
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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