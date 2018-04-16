Egzotik keyif

Geçtiğimiz gün 39 yaşına giren Murat Yıldırım, şu sıralar yeni yaşının keyfini Faslı eşi İmane Elbani ile Maldivler'de sürüyor.

Geceliği 2 bin 500 liralık Shangri La Hotel'de konaklayan ünlü çift, önceki gün de denize girerek bol bol güneşlendi.