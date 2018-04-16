Egzotik keyif

Geçtiğimiz gün 39 yaşına giren Murat Yıldırım, şu sıralar yeni yaşının keyfini Faslı eşi İmane Elbani ile Maldivler'de sürüyor.
Geceliği 2 bin 500 liralık Shangri La Hotel'de konaklayan ünlü çift, önceki gün de denize girerek bol bol güneşlendi.
Geceliği 2 bin 500 liralık Shangri La Hotel'de konaklayan ünlü çift, önceki gün de denize girerek bol bol güneşlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.