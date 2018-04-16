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Egzotik keyif

Egzotik keyif
Geçtiğimiz gün 39 yaşına giren Murat Yıldırım, şu sıralar yeni yaşının keyfini Faslı eşi İmane Elbani ile Maldivler'de sürüyor.
Geceliği 2 bin 500 liralık Shangri La Hotel'de konaklayan ünlü çift, önceki gün de denize girerek bol bol güneşlendi.
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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