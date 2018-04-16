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Brova şahan

Brova şahan
Meryem Uzerli'nin oyuncaklarını bağışlayarak destek verdiği 'Önce Çocuk' projesine Şahan Gökbakar da katkıda bulundu. Gökbakar, izlenme rekorları kıran 'Recep İvedik' film serisindeki gömleğini proje kapsamındaki sergiye bağışladı.
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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