Meryem Uzerli'nin oyuncaklarını bağışlayarak destek verdiği 'Önce Çocuk' projesine Şahan Gökbakar da katkıda bulundu. Gökbakar, izlenme rekorları kıran 'Recep İvedik' film serisindeki gömleğini proje kapsamındaki sergiye bağışladı.
Brova şahan
Etiketler: meryem üzerli , Şahan Gökbakar , recep ivedik
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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