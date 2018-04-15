Üfle Rüştü üfle

Eski Milli kaleci Rüştü Reçber, önceki akşam 45. yaşını Ulus'taki 29 adlı mekanda kutladı. Reçber, eşi Işıl Reçber'in organize ettiği partide dilek tutup pastasının mumlarını üfledi. Eski kaleci, mekan çıkışı trafik kontrolüne takıldı. Reçber bu kez de alkolmetreye üfledi ve 0 promil alkollü çıktı.
Doğan SAVAŞ
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