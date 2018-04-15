Pastalı sürpriz

Önceki gün 39 yaşına giren Murat Yıldırım'a Faslı eşi İmane Elbani, uçakta sürpriz yaptı. Elbani, eşinin doğum günü için Maldivler tatili organize etti. Faslı yenge, yolculuk öncesinde sipariş ettiği doğum günü pastasıyla eşini şaşırttı. Yıldırım, üzerinde fotoğrafının olduğu pastayı kesip eşini öpücüklere boğdu.