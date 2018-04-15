İyilik Yağmuru

Şu sıralar Dubai'de adrenalin dolu anlar yaşayan futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan alkışlanacak hareket… Gökdelenler arasına gerili telde zipline yapan, metrelerce yükseklikte yemek yiyen ve helikopterden paraşütle atlayan pilot, maceradan maceraya koşarken takipçilerini de unutmadı.



Güzel pilot, Ocak 2019'a kadar her ay 246 bin takipçisi arasından belirlediği bir kişinin maddi ve manevi makul bir isteğini yerine getirecek. Sarıoğlu, başlattığı bu iyilik kampanyası dahilinde önceki gün bir anneye bin liralık bebek arabası gönderdi. Ünlü pilot, takipçisini sevince boğdu.