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Cannes sahilleri "Şen"lendi

1 yıl önce oğlu Can’ı kucağına alan Şendil’in fit görüntüsüne takipçileri övgüler yağdırdı.

Cannes sahilleri Şenlendi

Yapımcı eşi Burak Sağyaşar ve oğlu Can'la Fransa'ya giden Hatice Şendil'in keyfine diyecek yok... Önceki gün ailesiyle birlikte Cannes'da gezintiye çıkan güzel oyuncu, bölgenin dünyaca ünlü plajlarında da deniz havası aldı. Şendil, eşine çarpıcı pozlar vermeyi de ihmal etmedi.

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