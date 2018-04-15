Oyuncu çift Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, önceki gün soluğu Dubai'de aldı. İkili, helikopterden paraşütle atlayıp yerçekimine meydan okudu. Aşkının düzenlediği Dubai seyahatinde adrenalin dolu anlar yaşayan Deniz, gökyüzünde kuş gibi süzüldüğü anları instagram'da paylaştı.
Aksiyon aşkı
Oyuncunun yaşadığı heyecan yüzüne böyle yansıdı.
Etiketler: Furkan Andıç , Dilan Çiçek Deniz
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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