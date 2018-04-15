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Aksiyon aşkı

Oyuncunun yaşadığı heyecan yüzüne böyle yansıdı.

Aksiyon aşkı

Oyuncu çift Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, önceki gün soluğu Dubai'de aldı. İkili, helikopterden paraşütle atlayıp yerçekimine meydan okudu. Aşkının düzenlediği Dubai seyahatinde adrenalin dolu anlar yaşayan Deniz, gökyüzünde kuş gibi süzüldüğü anları instagram'da paylaştı.

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