Yıldızlı iltifat

Son dönemde yaşanan sarı taksiler ve Uber arasındaki rekabet, sosyal medyada da birçok espriye neden oldu. Bu modaya son olarak Buğra Toplusoy da uydu. Sosyetik işadamı, esprili bir şekilde Ceyda Ateş'e de iltifat etti.
Güzel oyuncuyla ünlü manken Cara Delevingne'nin fotoğrafını yan yana paylaşan Toplusoy, İngiliz modele 'sarı taksi', Ceyda Ateş'e ise 'Uber' diyerek aşkının gönlünü bir kez daha kazanmayı başardı.
BUĞRA TOPLUSOY
Güzel oyuncuyla ünlü manken Cara Delevingne'nin fotoğrafını yan yana paylaşan Toplusoy, İngiliz modele 'sarı taksi', Ceyda Ateş'e ise 'Uber' diyerek aşkının gönlünü bir kez daha kazanmayı başardı.
BUĞRA TOPLUSOY
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