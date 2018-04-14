Şık buluşma

Magazin ve sosyete dünyası önceki akşam uğrak mekanları Ulus 29'un açılış partisinde buluştu. Yenilenen mekandaki partiye katılanlar arasında bulunan Ece Sükan, süper mini kıyafetiyle yine göz kamaştırdı.
Aylin ve Özcan Tahincioğlu çifti de her zamanki gibi şıklıklarını konuşturdu.
Aylin ve Özcan Tahincioğlu çifti de her zamanki gibi şıklıklarını konuşturdu.
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