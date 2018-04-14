Korumalı gezinti

Aydın HAMZA

ay ciddi bir sağlık sorunu yaşayanameliyatın ardından önceki gün ilk kezgörüntülendi. Yardımcısıyla kısa bir yürüyüş yapıp Boğaz havası alan Yeşilçam'ın efsane ismi, gazetecilerinsorusuna ise sadecedemekle yetindi.