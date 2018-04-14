Korumalı gezinti

Geçtiğimiz ay ciddi bir sağlık sorunu yaşayan Filiz Akın, ameliyatın ardından önceki gün ilk kez Bebek'te görüntülendi. Yardımcısıyla kısa bir yürüyüş yapıp Boğaz havası alan Yeşilçam'ın efsane ismi, gazetecilerin "Sağlık durumunuz nasıl?" sorusuna ise sadece "Eh işte iyiyim" demekle yetindi.
Aydın HAMZA
Aydın HAMZA
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