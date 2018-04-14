;
Yol Durumu
  1. Hande’nin devri!
  2. 3’ü bir arada

Korumalı gezinti

Korumalı gezinti
Geçtiğimiz ay ciddi bir sağlık sorunu yaşayan Filiz Akın, ameliyatın ardından önceki gün ilk kez Bebek'te görüntülendi. Yardımcısıyla kısa bir yürüyüş yapıp Boğaz havası alan Yeşilçam'ın efsane ismi, gazetecilerin "Sağlık durumunuz nasıl?" sorusuna ise sadece "Eh işte iyiyim" demekle yetindi.

Aydın HAMZA
Etiketler: ,
  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ