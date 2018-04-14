Murat Dalkılıç aşkıyla yüzü gülen Hande Erçel, işten yana da hayli şanslı. Son dönemde markaların aranılan ismi olan güzel oyuncu, önceki gün L'Oreal için kamera karşısına geçti. Hande Erçel, reklam filminde baştan aşağıya beyazlar içerisindeydi...
Hande’nin devri!
Etiketler: murat dalkılıç , Hande Erçel
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.