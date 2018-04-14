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Hande’nin devri!

Hande’nin devri!
Murat Dalkılıç aşkıyla yüzü gülen Hande Erçel, işten yana da hayli şanslı. Son dönemde markaların aranılan ismi olan güzel oyuncu, önceki gün L'Oreal için kamera karşısına geçti. Hande Erçel, reklam filminde baştan aşağıya beyazlar içerisindeydi...

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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