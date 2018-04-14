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Baba - oğul tatil

, oğlu Kemal’le ’da yorgunluk attı.

Baba - oğul tatil
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal'le birlikte Bodrum sezonunu açtı. Gün boyu oğluyla oyunlar oynayan Yılmaz, Kemal'le keyifli anlarını da instagram'da paylaştı. Yılmaz, daha sonra da citycoco elektrikli scooter'la gezintiye çıktı.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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