Baba - oğul tatil

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal'le birlikte Bodrum sezonunu açtı. Gün boyu oğluyla oyunlar oynayan Yılmaz, Kemal'le keyifli anlarını da instagram'da paylaştı. Yılmaz, daha sonra da citycoco elektrikli scooter'la gezintiye çıktı.