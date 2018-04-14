Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal'le birlikte Bodrum sezonunu açtı. Gün boyu oğluyla oyunlar oynayan Yılmaz, Kemal'le keyifli anlarını da instagram'da paylaştı. Yılmaz, daha sonra da citycoco elektrikli scooter'la gezintiye çıktı.
Baba - oğul tatil
Cem Yılmaz, oğlu Kemal’le Bodrum’da yorgunluk attı.
Etiketler: Bodrum , Cem Yılmaz
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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