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Zirveden mesaj

Reyting rekortmeni ‘Sen Anlat ’, verdiği sosyal mesajla alkışları topladı. Sevilen dizi kadına şiddet ve çocuk gelin konularına dikkat çekti

Zirveden mesaj
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', geleneğini bozmadı. Çarşamba akşamlarına damga vuran dizi, yine aynı saatte ekrana gelen rakiplerini geride bıraktı. Yayınlandığı ilk günden bu yana zirveye demir atan dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 15.00 izlenme oranı ve yüzde 32.42 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.



'Sen Anlat Karadeniz'in 12. bölüm etiketi 'nefesimol', Twitter Türkiye'de en çok konuşulan konuların başındaydı. Kadına şiddet ve çocuk gelin konusunu büyük bir hassasiyetle işleyen dizi, verdiği mesajla da alkışları topladı. Buna göre her yıl 40 bin kız çocuğunun gelin olduğu ülkemizde çocuk gelin sayısının en az olduğu 5 şehirden 3'ü Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere 'de bulunuyor.

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