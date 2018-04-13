Tarz dostluk

Yasemin Özilhan, tasarımcılığı sevdi. Daha önce İpekyol markası için koleksiyon hazırlayan Özilhan, İlkbahar/Yaz sezonu için de kolları sıvadı. Yeni koleksiyonunu önceki gün tanıtan sosyetik güzeli yakın dostu Sinem Kobal, yalnız bırakmadı.
Davetlilere koleksiyonu hakkında bilgi veren Özilhan, Kobal ile de yakından ilgilendi.
Davetlilere koleksiyonu hakkında bilgi veren Özilhan, Kobal ile de yakından ilgilendi.
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