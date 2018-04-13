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Şah-mat

Alkoçlar, Leblebici ile aynı karede görüntü vermemek için röportaj oyunu oynadı.

Şah-mat
GeçtiğimiZ hafta Alaçatı'da yakalanan Aslışah Alkoçlar ile Altuğ Leblebici, önceki akşam Bebek'teydi. İkili, mekanı ayrı terk etse de birlikte görüntülenmekten kurtulamadı.



Sosyetik güzel, gazetecileri oyalamak için ayaküstü röportaj verdi. Bu sırada mekandan çıkan Lebleci aracına bindi ancak ikili yine de aynı kareye girdi.





Doğan SAVAŞ
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