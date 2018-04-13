Doğan SAVAŞ

haftayakalananönceki akşam Bebek'teydi. İkili, mekanı ayrı terk etse de birlikte görüntülenmekten kurtulamadı.Sosyetik güzel, gazetecileri oyalamak içinverdi. Bu sırada mekandan çıkan Lebleci aracına bindi ancak ikili yine de aynı kareye girdi.