Komedi Tufanı!

Çapkınlıklarıyla ünlü futbolcu Ozan Tufan, önceki akşam yine sahnedeydi. Geçtiğimiz ay nişanlandığı Senem Dişçi ile ayrılan Fenerbahçeli futbolcu, vakit kaybetmeden yeni bir aşka yelken açtı. Levent'teki Kiliza adlı mekanda yeni sevgilisiyle baş başa yemek yiyen Tufan, dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenince panikledi.
MEKANDA 1 SAAT HAPİS
Aşkıyla görüntü vermek istemeyen futbolcu, 1 saat mekanda bekledi. Muhabirleri atlatamayacağını anlayan Tufan, kaçış planı yaptı. Futbolcu, aşkını bırakıp mutfak kapısından kaçmaya çalıştı. Bir arkadaşını çağıran futbolcu, aracı çöp konteynırının yanına çektirip bagajı açtırdı.
23 yaşındaki futbolcu, gazetecileri bagaja saklanarak atlatmak istese de başarılı olamadı.
AŞKI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Kaçış planıyla hayrete düşüren Tufan, bagaja saklanmaya çalıştı. Ancak daha sonra pes eden futbolcu, hızla araca binip uzaklaştı. Ozan Tufan, bagaj kapağını açık unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yarım saat sonra kapıda gözüken Tufan'ın sevgilisi ise terör estirdi. Öfkeden deliye dönen kumral güzel, "Siz kimsiniz de beni çekiyorsunuz?" diye bağırdı. Kaldırımdaki aracını yola indirirken vale kulübesine çarpan gizemli güzel, az kalsın bir gazeteciyi de eziyordu.
Muhabirlere bağıran kumral güzel, elleriyle yüzünü gizledi.
DOĞAN SAVAŞ
MEKANDA 1 SAAT HAPİS
Aşkıyla görüntü vermek istemeyen futbolcu, 1 saat mekanda bekledi. Muhabirleri atlatamayacağını anlayan Tufan, kaçış planı yaptı. Futbolcu, aşkını bırakıp mutfak kapısından kaçmaya çalıştı. Bir arkadaşını çağıran futbolcu, aracı çöp konteynırının yanına çektirip bagajı açtırdı.
23 yaşındaki futbolcu, gazetecileri bagaja saklanarak atlatmak istese de başarılı olamadı.
AŞKI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Kaçış planıyla hayrete düşüren Tufan, bagaja saklanmaya çalıştı. Ancak daha sonra pes eden futbolcu, hızla araca binip uzaklaştı. Ozan Tufan, bagaj kapağını açık unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yarım saat sonra kapıda gözüken Tufan'ın sevgilisi ise terör estirdi. Öfkeden deliye dönen kumral güzel, "Siz kimsiniz de beni çekiyorsunuz?" diye bağırdı. Kaldırımdaki aracını yola indirirken vale kulübesine çarpan gizemli güzel, az kalsın bir gazeteciyi de eziyordu.
Muhabirlere bağıran kumral güzel, elleriyle yüzünü gizledi.
DOĞAN SAVAŞ
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