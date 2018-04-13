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Havasını yine attı

Havasını yine attı
Önceki gün 37 yaşına basan Alessandra Ambrosio, Beverly Hills'te bir kutlama yaptı. Victoria's Secret'ın Brezilyalı meleğinin doğumgünü partisinde dünyaca ünlü yıldızların yanı sıra şimdilerde Coachella Festivali için ABD'de bulunan Şeyma Subaşı Ilıcalı da vardı.
Subaşı, partiye Türk işadamı Caner Karaloğlu'nun model eşi Elisabeth Mas ile birlikte katıldı. Ilıcalı, ve yakın dostu Mas ile partide çekilen bu karesini instagram'da paylaşıp yine sosyal medyada havasını atmayı başardı...
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