Havasını yine attı

Önceki gün 37 yaşına basan Alessandra Ambrosio, Beverly Hills'te bir kutlama yaptı. Victoria's Secret'ın Brezilyalı meleğinin doğumgünü partisinde dünyaca ünlü yıldızların yanı sıra şimdilerde Coachella Festivali için ABD'de bulunan Şeyma Subaşı Ilıcalı da vardı.
Subaşı, partiye Türk işadamı Caner Karaloğlu'nun model eşi Elisabeth Mas ile birlikte katıldı. Şeyma Subaşı Ilıcalı, Alessandra Ambrosio ve yakın dostu Mas ile partide çekilen bu karesini instagram'da paylaşıp yine sosyal medyada havasını atmayı başardı...
Subaşı, partiye Türk işadamı Caner Karaloğlu'nun model eşi Elisabeth Mas ile birlikte katıldı. Şeyma Subaşı Ilıcalı, Alessandra Ambrosio ve yakın dostu Mas ile partide çekilen bu karesini instagram'da paylaşıp yine sosyal medyada havasını atmayı başardı...
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