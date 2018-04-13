Büşra Develi ile sevgilisi Burak Deniz'in başrol oynadığı 'Arada' filmi, önceki akşam Vadistanbul AVM'deki galayla görücüye çıktı. İkili, 90'lı yıllarda punk müzik yapan bir gencin aşkıyla Kaliforniya'ya gitme macerasını anlatan filmin galasında kendine has stilleriyle dikkat çekti.
Görücüye çıktılar
Büşra Develi ile sevgilisi Burak Deniz'in başrol oynadığı 'Arada' filmi, önceki akşam Vadistanbul AVM'deki galayla görücüye çıktı. İkili, 90'lı yıllarda punk müzik yapan bir gencin aşkıyla Kaliforniya'ya gitme macerasını anlatan filmin galasında kendine has stilleriyle dikkat çekti.
Etiketler: Büşra Develi , burak deniz
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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