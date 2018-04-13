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Görücüye çıktılar

Görücüye çıktılar

Büşra Develi ile sevgilisi Burak Deniz'in başrol oynadığı 'Arada' filmi, önceki akşam Vadistanbul AVM'deki galayla görücüye çıktı. İkili, 90'lı yıllarda punk müzik yapan bir gencin aşkıyla Kaliforniya'ya gitme macerasını anlatan filmin galasında kendine has stilleriyle dikkat çekti.

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