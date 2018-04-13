'Derin' proje!

Son yıllarda ünlü isimlerin şehir stresinden kaçmak için tercih ettiği Akyaka, sosyetik güzel Derin Mermerci'nin de gözde tatil adreslerinin başında geliyor. Çocukken yazlarını Muğla'nın bu bakir noktasında geçiren Mermerci, yıllar içinde bölgenin popülaritesi artınca kolları sıvadı. Ünlü işkadını, iddiaya göre Azmak Nehri'ne yakın bir arazi satın alıp şehirden uzakta rahat nefes almak isteyenler için butik bir tesis kurmaya karar verdi.
HAYALİ GERÇEK OLACAK
Doğayla iç içe bir tesis kurmayı planlayan Mermerci'nin bu iş üzerinde hummalı şekilde çalıştığı öğrenildi. Çocukluğundan beri Akyaka'da bungalov evlerden (ahşap ev) oluşan bir tatil noktası kurmayı hayal eden Derin Mermerci, şu sıralar bölgede arazi arayışında... Yaklaşık 30 dönümlük bir araziyi beğenen sosyetik güzel, arsa sahibiyle anlaşma sağlanırsa tesis için start verecek.
HEM İŞ HEM TATİL
Bungalov evleri de kendi tasarlayacak olan Mermerci, tesisin bir köşesini de organik sebze ve meyve yetiştirebileceği bahçeye ayıracak. Misafirlerine kendi yetiştirdiği organik ürünleri sunmayı planlayan işkadını, yaz boyunca hem tesisin işletmesini gerçekleştirecek hem de ailesiyle Akyaka'da yorgunluk atacak.
ORGANİK YAŞAM İÇİN
Sağlıklı yaşam önerileriyle bilinen Derin Mermerci'nin kuracağı tesiste her şey organik olacak. Sosyetik güzel, misafirlerine sağlıklı bir tatil sunacak.
(TAKVİM ÖZEL)
HAYALİ GERÇEK OLACAK
Doğayla iç içe bir tesis kurmayı planlayan Mermerci'nin bu iş üzerinde hummalı şekilde çalıştığı öğrenildi. Çocukluğundan beri Akyaka'da bungalov evlerden (ahşap ev) oluşan bir tatil noktası kurmayı hayal eden Derin Mermerci, şu sıralar bölgede arazi arayışında... Yaklaşık 30 dönümlük bir araziyi beğenen sosyetik güzel, arsa sahibiyle anlaşma sağlanırsa tesis için start verecek.
HEM İŞ HEM TATİL
Bungalov evleri de kendi tasarlayacak olan Mermerci, tesisin bir köşesini de organik sebze ve meyve yetiştirebileceği bahçeye ayıracak. Misafirlerine kendi yetiştirdiği organik ürünleri sunmayı planlayan işkadını, yaz boyunca hem tesisin işletmesini gerçekleştirecek hem de ailesiyle Akyaka'da yorgunluk atacak.
ORGANİK YAŞAM İÇİN
Sağlıklı yaşam önerileriyle bilinen Derin Mermerci'nin kuracağı tesiste her şey organik olacak. Sosyetik güzel, misafirlerine sağlıklı bir tatil sunacak.
(TAKVİM ÖZEL)
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