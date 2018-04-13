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Davet şıklığı

Davet şıklığı
Özge Ulusoy, önceki gün Emsal Doğan Güzellik Merkezi'nin Nişantaşı'ndaki açılışında objektife yansıdı. Ulusoy, Biber Bar'da gerçekleşen davette yakın dostlarıyla bir araya gelip bol bol sohbet etti. Ünlü manken, kırmızı takımıyla da tüm bakışları üzerine topladı.



Halil ÇİLİNGİR
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