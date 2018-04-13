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’da

ve ’da büyük beğeni kazanan filmi, bugünden itibaren Doha’da da gösterime girecek...

Ayla Katar’da
Kore Savaşı'na katılan bir Türk askeriyle savaş alanında öldürülmüş ailesinin yanında bulduğu küçük kızın gerçek hikayesinden beyazperdeye taşınan Ayla filmi, Avrupa'dan sonra Katar'da da vizyon yolculuğuna başladı. Tüm dünyada sinemaseverlerin yakından takip ettiği ve dünyanın en önemli sinema sitesi IMDB'de puanı 9.1 olan 'nin Oscar adayı , bugünden itibaren Katar'ın başkenti Doha'da 9 salonda izleyicilerle buluşuyor.



Filmin oyuncu kadrosunda ise İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Murat Yıldırım ve Eric Roberts gibi birçok yıldız var.

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