;
Yol Durumu
  1. Ailece gezinti
  2. Görücüye çıktılar

Arkası sağlam

Arkası sağlam
Ekim 2017'de evlenen oyuncu çift Hande Soral'la İsmail Demirci'nin cicim ayları sürüyor. Önceki gün doğa yürüyüşüne çıkan ikiliden Soral, eşiyle çektiği bu kareyi "Arkamda hep beni seven birisi" notuyla instagram'da paylaştı. Çiftin bu karesi, binlerce beğeni aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ