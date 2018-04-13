Ekim 2017'de evlenen oyuncu çift Hande Soral'la İsmail Demirci'nin cicim ayları sürüyor. Önceki gün doğa yürüyüşüne çıkan ikiliden Soral, eşiyle çektiği bu kareyi "Arkamda hep beni seven birisi" notuyla instagram'da paylaştı. Çiftin bu karesi, binlerce beğeni aldı.
Arkası sağlam
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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