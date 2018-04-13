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Ah Mariah

Ah Mariah
Pop müziğin ünlü ismi Mariah Carey, 17 yıldır bipolar bozukluğu ile mücadele ettiğini açıkladı. 48 yaşındaki ABD'li şarkıcı, "Bu hastalığın insanı hayattan inanılmaz izole edici bir etkisi olabiliyor. Bu hastalığın beni kontrol etmesini istemiyorum" açıklaması yaptı.
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