Uçan kadın

Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, mesleğine doğum yaptığı için ara verse de uçmaktan vazgeçmedi. Dubai'ye giden pilot, önceki gün dünyanın en uzun zipline parkurunda ter döktü.
170 metre yükseklikteki gökdelenler arasına gerili 1 kilometrelik halatta 80 kilometre hızla ilerleyen Sarıoğlu, gökyüzünde kuşlar gibi süzüldü. Bu anları aksiyon kamerasına kaydeden pilot, adrenalin dolu anlara balona binerek de devam etti.
170 metre yükseklikteki gökdelenler arasına gerili 1 kilometrelik halatta 80 kilometre hızla ilerleyen Sarıoğlu, gökyüzünde kuşlar gibi süzüldü. Bu anları aksiyon kamerasına kaydeden pilot, adrenalin dolu anlara balona binerek de devam etti.
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