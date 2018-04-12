Uçan kadın

pilot eşimesleğine doğum yaptığı için ara verse de uçmaktan vazgeçmedi.giden pilot, önceki gün dünyanın en uzunter döktü.metre yükseklikteki1 kilometrelik halattailerleyen Sarıoğlu, gökyüzünde kuşlar gibi süzüldü. Bu anları aksiyon kamerasına kaydeden pilot, adrenalin dolu anlara balona binerek de devam etti.