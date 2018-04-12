;
Yol Durumu
  1. Ünlü farkı!
  2. Aşka geldi evet dedi

Uçan kadın

, metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bırakarak gökyüzünde süzülüp yerçekimine meydan okudu.

Uçan kadın
Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, mesleğine doğum yaptığı için ara verse de uçmaktan vazgeçmedi. Dubai'ye giden pilot, önceki gün dünyanın en uzun zipline parkurunda ter döktü.



170 metre yükseklikteki gökdelenler arasına gerili 1 kilometrelik halatta 80 kilometre hızla ilerleyen Sarıoğlu, gökyüzünde kuşlar gibi süzüldü. Bu anları aksiyon kamerasına kaydeden pilot, adrenalin dolu anlara balona binerek de devam etti.
haberin devamı




Etiketler: , ,
  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ