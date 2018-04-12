Tatlı muhabbet

Şu sıralar tiyatro oyunuyla hayranlarının karşısına çıkan Kainat Güzeli Azra Akın'ın iş stresini nasıl yendiği belli oldu. Güzel oyuncu, önceki akşam evinden sevimli bir paylaşım yaptı.
Akın, 'Moshi' adlı muhabbet kuşunu severken eşi Atakan Koru da onu fotoğrafladı. Akın'ın sevimli kuşuyla paylaştığı bu kare binlerce beğeni aldı.
Akın, 'Moshi' adlı muhabbet kuşunu severken eşi Atakan Koru da onu fotoğrafladı. Akın'ın sevimli kuşuyla paylaştığı bu kare binlerce beğeni aldı.
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