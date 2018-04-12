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'in Vedat'ı gerçek eşiyle fotoğraf paylaştı

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizisinin saplantılı aşığı Vedat, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Herkes merak ediyordu, bugün paylaştı!

İşte Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşiyle fotoğrafı:

OYUNCULUĞU İLE KENDİSİNE HAYRAN BIRAKMIŞTI

dizisinde saplantılı aşık rolündeki Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu, oyunculuğuyla ekran başındakileri kendisine hayran bırakmıştı. Instagram'da eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafla tekrar gönüllerde taht kurdu.

Karakteri gereği kadınların tepkini çeken yakışıklı oyuncu, Instagram'da eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafla tekrar gönüllerde taht kurdu. Ünlü oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdı.

MEHMET ALİ NUROĞLU

7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Ali Nuroğlu'nun babası subay olduğu için tayinlerle, kızkardeşi ve annesiyle Patnos, Kıbrıs, İstanbul, Tekirdağ, Ankara gibi yerlerde hayatını geçirmiştir.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 11:02
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