İşte Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşiyle fotoğrafı:

OYUNCULUĞU İLE KENDİSİNE HAYRAN BIRAKMIŞTI

Sen Anlat Karadeniz dizisinde saplantılı aşık rolündeki Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu, oyunculuğuyla ekran başındakileri kendisine hayran bırakmıştı. Instagram'da eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafla tekrar gönüllerde taht kurdu.

Karakteri gereği kadınların tepkini çeken yakışıklı oyuncu, Instagram'da eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafla tekrar gönüllerde taht kurdu. Ünlü oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdı.

MEHMET ALİ NUROĞLU

7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Ali Nuroğlu'nun babası subay olduğu için tayinlerle, kızkardeşi ve annesiyle Patnos, Kıbrıs, İstanbul, Tekirdağ, Ankara gibi yerlerde hayatını geçirmiştir.