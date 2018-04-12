Aşka geldi evet dedi

Burcu Esmersoy, evlilik korkusunu sonunda yendi. Esmersoy, 1 yıldır aşk yaşadığı Berk Suyabatmaz'la geçtiğimiz akşam nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında yüzük takan ikili, nazar korkusuyla sosyal medyada paylaşım yapmadı.
İtalyan Massimo Cusimano ile 2008'de boşanıp evliliğe tövbe eden Esmersoy'un Suyabatmaz'la nişanlanması "Aşk, yemin bozdurur" dedirtti. İkilinin nişanı yakın dostlarının paylaşımlarıyla ortaya çıkarken çiftin bu yaz Bodrum'da nikah masasına oturacağı öğrenildi.
Burcu Esmersoy bu yaz Bodrum'da gelin olacak.
İtalyan Massimo Cusimano ile 2008'de boşanıp evliliğe tövbe eden Esmersoy'un Suyabatmaz'la nişanlanması "Aşk, yemin bozdurur" dedirtti. İkilinin nişanı yakın dostlarının paylaşımlarıyla ortaya çıkarken çiftin bu yaz Bodrum'da nikah masasına oturacağı öğrenildi.
Burcu Esmersoy bu yaz Bodrum'da gelin olacak.
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