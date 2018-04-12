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Aşka geldi evet dedi

’un aşkı, korkusuna galip geldi. ten korkan sunucu, geçtiğimiz gün ’la landı

Aşka geldi evet dedi
Burcu Esmersoy, korkusunu sonunda yendi. Esmersoy, 1 yıldır aşk yaşadığı Berk Suyabatmaz'la geçtiğimiz akşam lanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında yüzük takan ikili, nazar korkusuyla sosyal medyada paylaşım yapmadı.
İtalyan Massimo Cusimano ile 2008'de boşanıp evliliğe tövbe eden Esmersoy'un Suyabatmaz'la nişanlanması "Aşk, yemin bozdurur" dedirtti. İkilinin nişanı yakın dostlarının paylaşımlarıyla ortaya çıkarken çiftin bu yaz Bodrum'da nikah masasına oturacağı öğrenildi.



bu yaz 'da gelin olacak.
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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