Kadirizm farkı!

; 23 / 13 18 / 13 21 / 8 19 / 2 21 / 8 27 / 9 23 / 9 23 / 15 18 / 1 25 / 12 27 / 13 26 / 7 19 / 7 20 / 5 19 / 4 24 / 11 19 / 10 14 / 6 23 / 7 24 / 7 25 / 11 20 / 11 25 / 7 24 / 7 25 / 12 18 / 10 24 / 11 26 / 9 20 / 10 21 / 7 18 / 3 24 / 9 15 / 9 16 / 10 21 / 7 17 / 8 21 / 11 23 / 7 23 / 5 23 / 14 17 / 10 25 / 13 21 / 11 28 / 9 19 / 6 19 / 0 25 / 7 20 / 6 23 / 8 26 / 10 22 / 7 16 / 9 24 / 12 22 / 10 24 / 7 17 / 10 27 / 12 15 / 13 24 / 9 17 / 7 16 / 8 18 / 7 15 / 9 22 / 11 16 / 10 25 / 11 15 / 8 18 / 12 13 / 8 20 / 7 20 / 13 17 / 13 16 / 10 25 / 10 14 / 9 19 / 8 23 / 7 15 / 4 21 / 10 19 / 7 14 / 8 Beyninde
pıhtı atması
sonucu ölümden
dönen Kadir İnanır,
önceki
gün Etiler'deydi.
Sağlığına
kavuşan oyuncu,
dostlarıyla buluştu.
Öte yandan 68 yaşındaki
oyuncunun deri
ceketli tarzıyla fit
duruşu "Gençlere taş çıkartıyor"
dedirtti.
kalan karakter 1000
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