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farkı!

Kadirizm farkı!
Beyninde pıhtı atması sonucu ölümden dönen Kadir İnanır, önceki gün Etiler'deydi. Sağlığına kavuşan oyuncu, dostlarıyla buluştu. Öte yandan 68 yaşındaki oyuncunun deri ceketli tarzıyla fit duruşu "Gençlere taş çıkartıyor" dedirtti.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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