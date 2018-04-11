Gökçe’den al haberi

Önceki akşam İstinyePark'ta olan Gökçe Bahadır, farkında olmadan itirafta bulundu. Bahadır, Mert Fırat'la geçtiğimiz günlerde barışan Hande Doğandemir'in sık sık dizi setini ziyaret ettiğini ilan etti...
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Etiketler: gökçe bahadır , Mert Fırat , Hande Doğandemir
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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