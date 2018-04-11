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Gökçe’den al haberi

Gökçe’den al haberi
Önceki akşam İstinyePark'ta olan Gökçe Bahadır, farkında olmadan itirafta bulundu. Bahadır, Mert Fırat'la geçtiğimiz günlerde barışan Hande Doğandemir'in sık sık dizi setini ziyaret ettiğini ilan etti...
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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