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Faso fiso Teo

Faso fiso Teo
Ünlü rockçı Teoman, önceki gün City's 'deydi. Müzikteki başarısını yeni çıkardığı kitabı 'Faso Fiso' ile edebiyat dünyasına taşıyan Teoman, kitabı hakkında ise şöyle konuştu: "Kitapta beni etkileyen müzisyenler ve benimle ilgili hikayeler var. Faso Fiso işte! Ama sadece benim için."
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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