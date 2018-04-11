Ünlü rockçı Teoman, önceki gün City's AVM'deydi. Müzikteki başarısını yeni çıkardığı kitabı 'Faso Fiso' ile edebiyat dünyasına taşıyan Teoman, kitabı hakkında ise şöyle konuştu: "Kitapta beni etkileyen müzisyenler ve benimle ilgili hikayeler var. Faso Fiso işte! Ama sadece benim için."
Faso fiso Teo
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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