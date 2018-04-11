Estetiksiz hali çok şaşırttı!

Öykü Serter'in geçmişteki hali şaşkınlık yarattı. Serter'in estetiksiz görüntüsü ile estetikli görüntüsü arasında büyük bir fark olduğu göze çarptı.
Öykü Serter'in geçmişteki hali şaşkınlık yarattı. Serter'in estetiksiz görüntüsü ile estetikli görüntüsü arasında büyük bir fark olduğu göze çarptı.
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E-GÜZEL...
MAŞALLAH.
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