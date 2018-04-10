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Yeni Tom geliyor

Yeni Tom geliyor
New York Times gazetesi 27 yaşındaki aktör 'yı yeni ilan etti. Gazete, "Yeteneği ve yıldız ışığı onu yeni Tom Cruise yapacak" ifadelerini kullandı. Dizilerle yıldızı parlayan ve sadece iki yıl önce beyazperdeye merhaba diyen Meksikalı oyuncu Bonetta, 2018'de şimdiden üç filmde rol aldı. Bu yıl içinde vizyon girecek dört projesi ise devam eden Bonetta, başarılı aktör Tom Cruise'a benzetilmekten oldukça mutlu.
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