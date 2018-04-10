New York Times gazetesi 27 yaşındaki aktör Diego Bonetta'yı yeni Tom Cruise ilan etti. Gazete, "Yeteneği ve yıldız ışığı onu yeni Tom Cruise yapacak" ifadelerini kullandı. Dizilerle yıldızı parlayan ve sadece iki yıl önce beyazperdeye merhaba diyen Meksikalı oyuncu Bonetta, 2018'de şimdiden üç filmde rol aldı. Bu yıl içinde vizyon girecek dört projesi ise devam eden Bonetta, başarılı aktör Tom Cruise'a benzetilmekten oldukça mutlu.
Yeni Tom geliyor
Etiketler: New York Times , Tom Cruise , Diego Bonetta
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.