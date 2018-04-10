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Tele aşk

Tele aşk
Burcu Esmersoy ile işadamı aşkı Berk Suyabatmaz'ın ilişkisi adım adım evliliğe gidiyor. Esmersoy'un geçtiğimiz günlerde evine taşındığı aşkıyla günde en az 3 kez telefonda görüntülü konuştuğu öğrenildi. Ünlü sunucunun yakın çevresine de "Bu sefer aşkı gerçekten yaşıyorum. Berk'i göremediğim her an çok özlüyorum" dediği öğrenildi.

Halil ÇİLİNGİR
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