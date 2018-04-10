Şarkıcı Eylül Öztürk, önceki gün Beşiktaş'taki Midyeci Ahmet'te eşi DJ Kenan Özkan'la ilginç bir deneyim yaşadı. İkili, doğum gününü 'Midye Günü' ilan eden Ahmet Çiçek'e midye dolu bir kovanın üstüne diktikleri mumları üfletip ardından çevredekilere midye dağıttı.
Midye dağıttılar
Etiketler: Beşiktaş , Eylül Öztürk
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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