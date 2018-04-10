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Midye dağıttılar

Midye dağıttılar
Şarkıcı Eylül Öztürk, önceki gün Beşiktaş'taki Midyeci Ahmet'te eşi DJ Kenan Özkan'la ilginç bir deneyim yaşadı. İkili, doğum gününü 'Midye Günü' ilan eden Ahmet Çiçek'e midye dolu bir kovanın üstüne diktikleri mumları üfletip ardından çevredekilere midye dağıttı.
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