Medyatik Derin

Eşi İstem Yılmaz'la boşanmak için gün sayan Trabzonspor'un başarılı golcüsü Burak Yılmaz, bu süreçte kızlarını ihmal etmiyor. Hafta sonunu kızları Nazlı ve Derin ile birlikte geçiren Yılmaz, önceki gün Bebek'teydi. Kızlarıyla bir balık restoranına giden futbolcu, neşeli anlar yaşadı.
Ünlü futbolcu, mekan çıkışı arabasına giderken minik kızlarını kucağında taşıdı. Babası yoldan geçen arabaları kontrol ederken 2 yaşındaki Derin objektiflere poz vermekle meşguldü. Muhabirleri gören Derin'in kapüşonunu çıkarıp poz vermeye çalışması çevredekileri gülümsetti.
Futbolcunun kucağındaki Derin'in poz vererek babasından rol çalması objektiflere böyle yansıdı.
AYDIN HAMZA
Ünlü futbolcu, mekan çıkışı arabasına giderken minik kızlarını kucağında taşıdı. Babası yoldan geçen arabaları kontrol ederken 2 yaşındaki Derin objektiflere poz vermekle meşguldü. Muhabirleri gören Derin'in kapüşonunu çıkarıp poz vermeye çalışması çevredekileri gülümsetti.
Futbolcunun kucağındaki Derin'in poz vererek babasından rol çalması objektiflere böyle yansıdı.
AYDIN HAMZA
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