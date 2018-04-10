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Mama zamanı

Mama zamanı
Geçtiğimiz gün yapımcı eşi Burak Sağyaşar ile Fransa'ya giden güzel oyuncu Hatice Şendil, dün market alışverişine çıktı. Cannes'daki bir süpermarkete giden Şendil'in yanında minik oğlu Can da vardı. Ünlü oyuncu alışveriş yaparken market arabasındaki oğlu da annesinin elindeki elmayı yemeye çalışıyordu.
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