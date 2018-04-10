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güzeli

Dubai güzeli
İşadamı eşi İzzet Özilhan ile geçtiğimiz gün Dubai'ye giden Yasemin Özilhan'ın keyfine diyecek yok… Önceki gün denize giren sosyetik güzel, daha sonra üzerine geçirdiği siyle eşinin objektifine poz verdi. Arkasına manzarasını alan Özilhan, verdiği pozlarla moda çekiminden fırlamış gibiydi.İşadamı eşi İzzet Özilhan ile geçtiğimiz gün Dubai'ye giden Yasemin Özilhan'ın keyfine diyecek yok… Önceki gün denize giren sosyetik güzel, daha sonra üzerine geçirdiği beyaz elbisesiyle eşinin objektifine poz verdi. Arkasına Dubai manzarasını alan Özilhan, verdiği pozlarla moda çekiminden fırlamış gibiydi.
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