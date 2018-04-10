Deniz kızı

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'den kıskandıran paylaşım… Sıcak havayı fırsat bilen Gürbüz, önceki gün Bodrum'da deniz sezonunu açtı. 18 derece sıcaklıktaki denize giren ünlü oyuncu, derinlere dalıp deniz kabuğu da topladı. Ağzında kabukla denizkızı edasında suyun üstüne çıkan Gürbüz, birbirinden renkli pozlar verdi.
Nisan ortasında deniz keyfi yapan oyuncu, suda çocuklar gibi şendi.
Nisan ortasında deniz keyfi yapan oyuncu, suda çocuklar gibi şendi.
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