Ünlü oyuncu Burak Hakkı, geçtiğimiz yıl Çanakkale'de 35 dönümlük arazi üzerine kurduğu çiftliğinde hummalı bir çalışmaya girişti. Önceki gün traktöre atlayıp işçilerle birlikte çalışan oyuncuya annesi Gülsüm Hakkı da eşlik etti. Oyuncu, daha sonra yetiştirdiği organik ceviz ağaçlarını budadı.
Bas gaza Burak
Etiketler: Burak Hakkı
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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