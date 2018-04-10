Arap SAçı!

Bu iddia sosyeteyi karıştıracak… Hacı Sabancı'nın Eylül 2017'de gönlünü kaptırdığı sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı'nın Sabancı Ailesi'yle münasebeti Uçankuş'un iddiasına göre daha önceye dayanıyor. Sabancı ile 7 aydır birlikte olan Kayı, iddiaya göre öncesinde Sabancı'nın kuzeni Fethi Kamışlı ile birlikteydi.
AİLE BÜYÜKLERİ TEPKİLİ
Emine Sabancı'nın oğlu Fethi Kamışlı ile büyük aşk yaşadığı öğrenilen Kayı'nın genç işadamıyla evlenmesi beklenirken ilişki son buldu. Aylar sonra Hacı Sabancı'nın sosyetik güzelle aşk yaşamaya başlaması Sabancı Ailesi'nin büyüklerini kızdırdı. Eleştirilere kulak tıkayıp Kayı ile birlikte olan Sabancı, ilişkisini sosyal medyada duyurunca iddiaya göre kuzeni Fethi Kamışlı ile arası bozuldu. Birlikte büyüyen ve bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen kuzenlerin sosyetik güzel yüzünden görüşmeme kararı aldığı öne sürüldü
ARALARI BOZULDU İDDİASI
Kamışlı ile Kayı'nın aşkının bitmesine neden olduğu iddia edilen Sabancı'nın, kuzeniyle sosyal medyada takipleşmeye devam etmesi ise dikkat çekti. Kuzenlerin arasını bozduğu öne sürülen Kayı da Kamışlı ile birbirini takip ediyor. Ancak Kamışlı ile en son Ekim 2017'de aynı karede yer alan Sabancı'nın aşkına kuzenini takipten çıkarması konusunda baskı yaptığı konuşulanlar arasında…
KUZENLERİN ARASINA AŞK MI GİRDİ?
En son 6 ay önce birlikte Fransa'ya giden Sabancı ile Kamışlı'nın o tarihten bu yana bir araya gelmemek için özen gösterdiği iddia ediliyor.
AİLE BÜYÜKLERİ TEPKİLİ
Emine Sabancı'nın oğlu Fethi Kamışlı ile büyük aşk yaşadığı öğrenilen Kayı'nın genç işadamıyla evlenmesi beklenirken ilişki son buldu. Aylar sonra Hacı Sabancı'nın sosyetik güzelle aşk yaşamaya başlaması Sabancı Ailesi'nin büyüklerini kızdırdı. Eleştirilere kulak tıkayıp Kayı ile birlikte olan Sabancı, ilişkisini sosyal medyada duyurunca iddiaya göre kuzeni Fethi Kamışlı ile arası bozuldu. Birlikte büyüyen ve bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen kuzenlerin sosyetik güzel yüzünden görüşmeme kararı aldığı öne sürüldü
ARALARI BOZULDU İDDİASI
Kamışlı ile Kayı'nın aşkının bitmesine neden olduğu iddia edilen Sabancı'nın, kuzeniyle sosyal medyada takipleşmeye devam etmesi ise dikkat çekti. Kuzenlerin arasını bozduğu öne sürülen Kayı da Kamışlı ile birbirini takip ediyor. Ancak Kamışlı ile en son Ekim 2017'de aynı karede yer alan Sabancı'nın aşkına kuzenini takipten çıkarması konusunda baskı yaptığı konuşulanlar arasında…
KUZENLERİN ARASINA AŞK MI GİRDİ?
En son 6 ay önce birlikte Fransa'ya giden Sabancı ile Kamışlı'nın o tarihten bu yana bir araya gelmemek için özen gösterdiği iddia ediliyor.
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