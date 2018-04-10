Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin nereye sevimli köpeği Alf de oraya… Ünlü oyuncu, aşkı Oğuzhan Koç'un hediyesi olan toy poddle cinsi köpeğiyle önceki gün gezintiye çıktı. Tanrısevsin, aracının camını açıp rüzgarın saçlarını savurmasına izin verirken Alf de dışarıyı izlemekle meşguldü.
Alf’le gezinti
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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