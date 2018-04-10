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148. kat hatırası

148. kat hatırası
Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, özlediği yükseklere kavuştu. Kızı Sare'nin doğumuyla uçmaya ara veren güzel pilot, önceki gün Dubai'de dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya tırmandı. Sarıoğlu, çocuklarıyla 828 metre yükseklikteki gökdelenin 148. katından Dubai'yi seyre daldı.

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