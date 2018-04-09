Saçının rengi ve modelinde sürekli değişiklik yapan Sertab Erener, istediği görüntüye sonunda kavuştu. Geçtiğimiz yıl yoğun işlemler nedeniyle saçları yanan Erener, çareyi uzun saçlarını kısacık kestirmekte bulmuştu. Yıpranan saçlarına bakım yaptırarak uzaması için sabreden şarkıcı, bu arzusuna kavuşunca renginde de değişiklik yaptı.
Yeni model Sertab
Etiketler: sertab erener , yeni tarz
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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