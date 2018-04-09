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Yeni model Sertab

Yeni model Sertab
Saçının rengi ve modelinde sürekli değişiklik yapan Sertab Erener, istediği görüntüye sonunda kavuştu. Geçtiğimiz yıl yoğun işlemler nedeniyle saçları yanan Erener, çareyi uzun saçlarını kısacık kestirmekte bulmuştu. Yıpranan saçlarına bakım yaptırarak uzaması için sabreden şarkıcı, bu arzusuna kavuşunca renginde de değişiklik yaptı.
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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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