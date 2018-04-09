;
Yol Durumu
  1. Anlamlı ziyaret
  2. Dua istedi

Patron

Patron Azur
Geçtiğimiz gün eşi Ozan Çolakoğlu ve minik oğlu Azur Benan'la Fransa'ya giden , oradan da 'ya geçti. Ailesiyle önceki gün Düsseldorf Havalimanı'na giden popçu, hoş bir sürprizle karşılaştı. Azur Air Havayolları'nın tabelasını gören Gülşen, espriyi patlattı.



Tabelada 1 yaşındaki oğlunun adını gören şarkıcı, instagram'da "Hayırlı olsun Azur'cuğum" diye yazıp takipçilerini gülümsetti.



Gülşen, minik oğlunu hiçbir zaman yanından ayırmıyor.

Etiketler: , , , ,
  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ