Patron Azur

Geçtiğimiz gün eşi Ozan Çolakoğlu ve minik oğlu Azur Benan'la Fransa'ya giden Gülşen, oradan da Almanya'ya geçti. Ailesiyle önceki gün Düsseldorf Havalimanı'na giden popçu, hoş bir sürprizle karşılaştı. Azur Air Havayolları'nın tabelasını gören Gülşen, espriyi patlattı.
Tabelada 1 yaşındaki oğlunun adını gören şarkıcı, instagram'da "Hayırlı olsun Azur'cuğum" diye yazıp takipçilerini gülümsetti.
Gülşen, minik oğlunu hiçbir zaman yanından ayırmıyor.
Tabelada 1 yaşındaki oğlunun adını gören şarkıcı, instagram'da "Hayırlı olsun Azur'cuğum" diye yazıp takipçilerini gülümsetti.
Gülşen, minik oğlunu hiçbir zaman yanından ayırmıyor.
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