Can feda izdihamı!

Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı 'Can Feda' filmi önceki gün Gaziantep'teki sinemaseverlerle buluştu. Galaya ikilinin hayranları akın etti. Antepli olan Özçivit, "Hemşerilerim nasılsınız?" deyince salonu çığlıklar kapladı.
Türk askerinin olağanüstü şartlardaki gücünü ve yüreğini anlatan filmlerini hayranlarıyla izleyen ikiliden Özçivit sette yaşadıklarını da şöyle anlattı: "Zorlu bir askeri eğitimden geçtik. Çekimlerde askerlerimizin işlerinin ne kadar zor olduğunu daha iyi gördük."
Türk askerinin olağanüstü şartlardaki gücünü ve yüreğini anlatan filmlerini hayranlarıyla izleyen ikiliden Özçivit sette yaşadıklarını da şöyle anlattı: "Zorlu bir askeri eğitimden geçtik. Çekimlerde askerlerimizin işlerinin ne kadar zor olduğunu daha iyi gördük."
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